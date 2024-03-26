В Самарской области террорист собирался устроить взрыв в пункте приема гумпомощи

Самара. Самарская область. Пункт сбора гуманитарной помощи планировал подорвать житель Самарской области. Как сообщает пресс-центр ФСБ РФ, 30-летний мужчина был завербован куратором запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» («РДК»).

Отмечается, что в течение двух лет злоумышленник занимался дискредитацией российской армии. В марте 2024 года находящийся на Украине куратор дал ему инструкции, в соответствии с которыми террорист изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ). Бомбу он рассчитывал привести в действие в пункте сбора гумпомощи одной из волонтерских организаций.

Однако осуществить задуманное проукраинскому активисту не позволили сотрудники ФСБ. При задержании злоумышленника произошел самоподрыв СВУ, в результате чего тот скончался. Оперативники и гражданские лица не пострадали.

По месту проживания злоумышленника нашли еще одно готовое к применению СВУ и компоненты для изготовления взрывчатки, а в его телефоне – переписку с куратором.