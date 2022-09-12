Элитные подразделения Чечни вернулись в зону спецоперации на Украине

Грозный. Чечня. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений республики. Как передаёт RT, об этом глава российского региона сообщил в своём ТГ-канале.

«Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным главнокомандующим отдых и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — написал Рамзан Ахматович Кадыров.

Пост в «Телеграме» он сопроводил видеосюжетом, на котором депутат Госдумы России Адам Делимханов сообщает о прибытии «кадыровцев» на территории Украины и ЛДНР.

«Боевой офицер и герой Адам Султанович слов на ветер не бросает. Держите при себе белую ткань — понадобится. И учите спасительную фразу: "АХМАТ-СИЛА!"», — обратился Рамзан Кадыров к силам противника.