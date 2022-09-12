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Элитные подразделения Чечни вернулись в зону спецоперации на Украине

11:50, 12 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Элитные подразделения Чечни вернулись в зону спецоперации на Украине
11:50, 12 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#Украина\n#ДНР\n#спецоперация
Фото: t.me/RKadyrov_95
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Командует ими депутат Госдумы Адам Делимханов.

Грозный. Чечня. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений республики. Как передаёт RT, об этом глава российского региона сообщил в своём ТГ-канале.

«Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным главнокомандующим отдых и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — написал Рамзан Ахматович Кадыров.

Пост в «Телеграме» он сопроводил видеосюжетом, на котором депутат Госдумы России Адам Делимханов сообщает о прибытии «кадыровцев» на территории Украины и ЛДНР.

«Боевой офицер и герой Адам Султанович слов на ветер не бросает. Держите при себе белую ткань — понадобится. И учите спасительную фразу: "АХМАТ-СИЛА!"», — обратился Рамзан Кадыров к силам противника.

11:50, 12 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
99
0
#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#Украина\n#ДНР\n#спецоперация