Луганск. ЛНР. Территория Луганской народной республики (ЛНР) освобождена от вооружённых сил Украины. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе боёв за минувшие сутки союзные войска в составе российской армии и подразделений народной милиции ЛНР заняли Лисичанск и прилегающих к нему населённых пунктов Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Общая площадь освобождённой территории составила 182 квадратных километра.