За минувшие сутки союзные войска освободили 182 квадратных километра.
Луганск. ЛНР. Территория Луганской народной республики (ЛНР) освобождена от вооружённых сил Украины. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе боёв за минувшие сутки союзные войска в составе российской армии и подразделений народной милиции ЛНР заняли Лисичанск и прилегающих к нему населённых пунктов Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
Общая площадь освобождённой территории составила 182 квадратных километра.