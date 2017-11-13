Ученые зафиксировали исчезновение пятен на Солнце

Это говорит о завершении очередного 11-летнего цикла активности светила.

Москва. О почти полном исчезновении так называемых «пятен» на Солнце сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при Физическом институте Академии наук (ФИАН). Как информирует официальный сайт научного учреждения, сейчас на видимой стороне светила темных участков не наблюдается. Две недели назад их не было замечено и на обратной стороне звезды.

По мнению ученых, это свидетельствует о снижении солнечной активности. Пятна являются индикаторами этого процесса. Их обилие говорит о наличии изменений магнитного поля, которые влияют на многие процессы, происходящие на Земле, в частности – на самочувствие метеозависимых людей.

Солнечная активность проходит через максимумы и минимумы. Периоды между ними составляют 11 земных лет. По подсчетам ученых, очередной минимум будет достигнут в конце 2018 — начале 2019 года. В этот период активность Солнца снизится до предела. Внешне звезда превратится в почти в идеально симметричный объект без каких-либо пятен на поверхности. Затем светило постепенно вновь придет в состояние периодических выбросов солнечного вещества, отзывающегося магнитными бурями на Земле.

Добавим, отдельные ученые соотносят с подъемами солнечной активности общественные явления, в частности, вспышки войн и революций. Также с ними якобы коррелируют некоторые природные процессы – эпидемии, резкие увеличения численности тех или иных животных и т.д. Однако широкого признания в научном мире эти гипотезы не получили.