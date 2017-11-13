  • $ 59.28 ↑
  • € 68.98 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ученые зафиксировали исчезновение пятен на Солнце

      19:25, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:25, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      180
      0
      #небо\n#ученые\n#физика\n#солнце\n#астрономия
      Фото: pixabay.com
      180
      0

      Это говорит о завершении очередного 11-летнего цикла активности светила.  

      Москва. О почти полном исчезновении так называемых «пятен» на Солнце сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при Физическом институте Академии наук (ФИАН). Как информирует официальный сайт научного учреждения, сейчас на видимой стороне светила темных участков не наблюдается. Две недели назад их не было замечено и на обратной стороне звезды. 

      По мнению ученых, это свидетельствует о снижении солнечной активности. Пятна являются индикаторами этого процесса. Их обилие говорит о наличии изменений магнитного поля, которые влияют на многие процессы, происходящие на Земле, в частности – на самочувствие метеозависимых людей. 

      Солнечная активность проходит через максимумы и минимумы. Периоды между ними составляют 11 земных лет. По подсчетам ученых, очередной минимум будет достигнут в конце 2018 — начале 2019 года. В этот период активность Солнца снизится до предела. Внешне звезда превратится в почти в идеально симметричный объект без каких-либо пятен на поверхности. Затем светило постепенно вновь придет в состояние периодических выбросов солнечного вещества, отзывающегося магнитными бурями на Земле. 

      Добавим, отдельные ученые соотносят с подъемами солнечной активности общественные явления, в частности, вспышки войн и революций. Также с ними якобы коррелируют некоторые природные процессы – эпидемии, резкие увеличения численности тех или иных животных и т.д. Однако широкого признания в научном мире эти гипотезы не получили.

      19:25, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      180
      0
      #небо\n#ученые\n#физика\n#солнце\n#астрономия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      36073

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      18810
      10:24, 06 ноября, 2017

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      16468
      20:50, 10 ноября, 2017

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13228
      08:00, 10 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      11275
      17:25, 09 ноября, 2017

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      12:05, 10 ноября, 2017
      1245

      Охранять губернаторов будут сотрудники Росгвардии

      1168
      15:39, 06 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      1077
      18:31, 07 ноября, 2017

      Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

      953
      17:45, 06 ноября, 2017

      Обиженный на Александра Ревву Стас Михайлов пошел за правдой в Европейский суд

      859
      11:36, 07 ноября, 2017

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      13:59, 06 ноября, 2017
      682

      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      669
      17:29, 06 ноября, 2017

      Любители Nutella возмутились изменением состава шоколадной пасты

      625
      16:15, 07 ноября, 2017

      Украину, Гаити и Южный Судан назвали самыми несчастными странами мира

      605
      10:53, 06 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      564
      10:59, 11 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: обследование разрушенного дома в Ижевске и домашний арест балезинского главы

      Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий

      LIVE: Дневной Сусанин 13 ноября 2017 года