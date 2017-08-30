В сети появилось видео первого прохода судна под аркой Крымского моста

Им стал сухогруз «Святитель Алексей», следующий из Азовского моря в Черное.

Симферополь. На YouTube-канале проекта «Крымский мост» появилось видео первого прохода судна под железнодорожной аркой строящегося Керченского моста. Как пишет Интерфакс, первопроходцем стал сухогруз класса «река-море» «Святитель Алексей», следующий из Азовского моря в Черное.

По данным СМИ, проходя под аркой, капитан корабля дал приветственный сигнал. Отмечается, что вслед за судном по Керчь-Еникальскому каналу пройдет караван из 50 судов, идущий со стороны Азовского моря на юг.

Движение кораблей в акватории возобновилось после того, как завершилась уникальная для мостостроения морская операция – строители установили железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры. В настоящее время арка весом в 6 тысяч тонн находится на высоте 35 метров от уровня моря.

