Ученые впервые наблюдали одиночную схватку косатки с большой белой акулой

Грэхэмстаун. ЮАР. Косатка в одиночку напала на большую белую акулу и победила. Охоту наблюдали биологи в заливе Моссел у берегов Южной Африки, пишет «Российская газета» со ссылкой на Guardian.

Отмечается, что это первый зафиксированный случай столкновения косатки и одной из крупнейших хищных рыб Мирового океана. Ранее были зарегистрированы случаи нападений этих морских млекопитающих на других акул, дельфинов и даже китов.

Как отметила Элисон Таунер из университета Родса, такое поведение не характерно для косаток, которые обычно охотятся стаей. Также ученых удивила скоротечность битвы. Косатка схватила акулу за левый грудной плавник и несколько раз толкнула рыбу вперед. Затем она разорвала брюхо жертве. Отмечается, что даже группе косаток, чтобы добыть акулу, требуется, как правило, до 2 часов.

Добавим, косатка может достигать 10 метров в длину при весе до 8 тонн. Большая белая акула вырастает до 5-6 метров и при массе более 1 тонны. Эти хищные рыбы нередко атакуют людей.