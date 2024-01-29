Выделения кашалота стоимостью в миллион рублей нашли на пляже в Новой Зеландии

Веллингтон. Новая Зеландия. Необычную и ценную находку сделала жительница Новой Зеландии. Женщина обнаружила на пляже кусок амбры кашалота, за которую парфюмерные компании платят большие деньги, пишет Лента.ру со ссылкой на New Zealand Herald.

Кэрол Армитидж гуляла с собакой по берегу моря. На странный предмет первым обратил внимание пес: его заинтересовал сильный запах. Женщина осмотрела находку и предположила, что это амбра, о ценности которой она слышала от знакомого.

Так и оказалось. Вес сгустка, который нашла Армитидж, составил без малого полкилограмма. За него можно выручить 20 тыс. новозеландских долларов (более 1 млн рублей), сообщает издание.

Амбру находят в море и в организме кашалотов. Она содержит натуральные компоненты, закрепляющие ароматы, и востребована в парфюмерной промышленности. Вещество образуется в пищеварительной системе китообразных при поедании твердых частей кальмаров. Чаще всего амбра выводится естественным образом, но иногда крупные куски травмируют кишечник животных и становятся причиной их гибели.

Напомним, летом 2023 года кусок амбры весом почти в 10 кг нашел в желудке мертвого кита испанский ученый. Находку оценили в полмиллиона евро.