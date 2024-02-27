Йеменские повстанцы взорвали подводные кабели связи между Европой и Азией

Сана. Йемен. Подводные кабели связи в Красном море, обеспечивающие передачу информации между Европой и Азией, повреждены в результате очередной атаки хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на израильское издание Globes.

Перестали функционировать кабели AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Это привело к проблемам с интернет-коммуникациями, особенно в Индии и странах Персидского залива. На ремонт потребуется не менее 8 недель и значительные средства.

При этом полного разрыва связи между двумя частями света не произошло, повреждена лишь часть кабелей.

Напомним, в ноябре 2023 года движение хуситов объявило, что будут атаковать торговые суда в Красном море с целью нанести экономический ущерб Израилю и помочь палестинцам из сектора Газа. Это уже привело к убыткам у более чем половины британских ритейлеров и экспортеров. Кроме того, в Великобритании возникла угроза дефицита ввозимого из Азии чая.