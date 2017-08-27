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      В Керченском проливе начали устанавливать железнодорожную арку моста

      10:15, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      10:15, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      74
      0
      #строительство\n#Крым\n#мост
      Фото: Инфоцентр &quot;Крымский мост&quot;
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      Эту морскую операцию называют уникальной для мостостроения.

      Крым. Россия. В Керченском проливе начали устанавливать железнодорожную арку моста. Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на РИА-Новости, эту морскую операцию называют уникальной для мостостроения.

       «Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн», — приводятся слова гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина.

      Отметим, что ранее судоходство в районе моста ограничили на трое суток. Это было необходимо для подготовки у морской операции по транспортировке арки.

      10:15, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      74
      0
      #строительство\n#Крым\n#мост

       

       

       

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