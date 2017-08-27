Эту морскую операцию называют уникальной для мостостроения.

Крым. Россия. В Керченском проливе начали устанавливать железнодорожную арку моста. Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на РИА-Новости, эту морскую операцию называют уникальной для мостостроения.

«Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн», — приводятся слова гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина.

Отметим, что ранее судоходство в районе моста ограничили на трое суток. Это было необходимо для подготовки у морской операции по транспортировке арки.