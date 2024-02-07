Прокуратура Швеции отказалась расследовать подрыв «Северных потоков» и закрыла дело

Стокгольм. Швеция. Уголовное дело о диверсии на «Северных потоках» официально закрыла прокуратура Швеции. В ведомстве заявили, что расследование прекращено, поскольку не удалось установить подозреваемых, пишет «Российская газета».

Также в прокуратуре отметили, что взрывы на Балтике не относится к юрисдикции Швеции, так как в события вокруг газопроводов не были вовлечены подданные королевства. Кроме того, диверсии не нанесли ущерба шведской экономике. Данные факты указаны следователями, как причины закрытия дела.

Другая страна Евросоюза, открывшая следствие по делу о «Северных потоках», Германия, получила все данные, добытые шведской стороной, добавили в прокуратуре.

Морские трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», снабжавшие российским газом Германию, были подорваны 26 сентября 2022 года. По данным компании-оператора объектов Nord Stream AG, на дне в районе повреждения были найдены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров. В России по факту подрыва газопроводов было открыто дело о международном терроризме.