Летучий голландец: у берегов Канады всплыл затонувший некогда парусник

Кейп-Рэй. Канада. Крупный обломок старинного парусного корабля вынесло к берегу в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на CBC.

Загадочный предмет на мелководье рядом с поселком Кейп-Рэй заметил во время охоты местный житель 20 января. Находка оказалась остовом парусника около 24 метров длиной. В поселок зачастили люди, желающие посмотреть на раритет.

По оценке президента Общества по сохранению затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора Нила Берджесса, корабль был построен в 1800-х годах. На это указывают медные детали, скреплявшие корпус.

Размеры обломка парусника позволяют предположить, что он был крупнее шхуны. Поднять остов со дна мог шторм Феона, который бушевал у берегов Ньюфаундленда в сентябре 2022 года, предположил Нил Берджесс.