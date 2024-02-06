Массовый заплыв в Австралии собрал более 600 двойников Мэрилин Монро

Аделаида. Австралия. Ставший уже традиционным заплыв женщин в образе Мэрилин Монро прошел в Австралии. В нем приняли участие более 600 купальщиц, передает «МИР 24» со ссылкой на BNN.

Мероприятие проводится ежегодно в городе Аделаида на южном побережье страны. Женщины разных возрастов надевают светлые парики, купальники в стиле ретро и купаются на пляже. Одновременно проводится сбор денег в помощь онкобольным.

Первую подобную акцию провела 10 лет назад активистка Сара Тинни, потерявшая мать, болевшую раком. В этом году на благотворительном мероприятии удалось собрать рекордную сумму – более 310 тыс. долларов.