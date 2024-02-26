Премьер-министр Индии помолился в развалинах затонувшего в Аравийском море города

Нью-Дели. Индия. Тысячи жителей Индии отметили ритуальным омовением в водах реки Ганг праздник Магха Пурнима. Премьер-министр страны Нарендра Моди тоже совершил погружение, но не в реку, а в Аравийское море, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство ANI.

Магха Пурнима отмечают в день полнолуния месяца Магха (январь-февраль). Считается, что купание в Ганге в этот праздник смывает с верующего все грехи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил Магха Пурнима по-своему. В маске для подводного плавания он погрузился на дно Аравийского моря в районе, где находятся руины затопленного древнего города Дварака. Считается, что он был столицей царства Кришны. Там индийский лидер вознес молитвы. Вынырнув, Моди признался, что увидеть Двараку было его давней мечтой.