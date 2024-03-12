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Россия, Китай и Иран приступили к военно-морским учениям в Оманском заливе

13:07, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Россия, Китай и Иран приступили к военно-морским учениям в Оманском заливе
13:07, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Иран\n#Китай\n#Россия\n#море\n#флот\n#корабли\n#военные учения
Фото: pxhere.com
35
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От нашей страны на них отправлены ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

Чехбехар. Иран. В Оманском заливе начались военно-морские учения Ирана, КНР и России. Нашу страну на них представляют ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным ведомства, учения «Морской пояс безопасности — 2024» направлены на отработку обеспечения безопасности в море. В них задействованы более 20 кораблей. В программе – совместное маневрирование, стрельбы по надводным и воздушным целям, а также освобождение судна, захваченного пиратами. 

Ранее сообщалось, что 11 марта корабли Тихоокеанского флота России прибыли на рейд порта Чехбехар в Иране.

13:07, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Иран\n#Китай\n#Россия\n#море\n#флот\n#корабли\n#военные учения