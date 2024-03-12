Россия, Китай и Иран приступили к военно-морским учениям в Оманском заливе

Чехбехар. Иран. В Оманском заливе начались военно-морские учения Ирана, КНР и России. Нашу страну на них представляют ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным ведомства, учения «Морской пояс безопасности — 2024» направлены на отработку обеспечения безопасности в море. В них задействованы более 20 кораблей. В программе – совместное маневрирование, стрельбы по надводным и воздушным целям, а также освобождение судна, захваченного пиратами.

Ранее сообщалось, что 11 марта корабли Тихоокеанского флота России прибыли на рейд порта Чехбехар в Иране.