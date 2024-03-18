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Филейная часть 13-летней купальщицы пострадала от зубов акулы в Австралии

13:39, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Филейная часть 13-летней купальщицы пострадала от зубов акулы в Австралии
13:39, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
98
0
#Австралия\n#море\n#рыба\n#нападение\n#акула
Фото: pxhere.com
98
0

Девочка осталась жива, ей оказали помощь.

Брисбен. Австралия. Акула набросилась на 13-летнюю девочку, купавшуюся на одном из пляжей к северу от города Брисбен в Австралии. Хищница укусила ее за ягодицу, а также ноги и живот, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.

Пострадавшую перевязали в здании местного серфинг-клуба, а затем доставили в больницу. Девочка находится в стабильном состоянии, угрозы ее жизни нет, заявили врачи. 

Отмечается, что на пляже, где произошел инцидент, акулы раньше не встречались.

Напомним, недавно в ЮАР биологи впервые засняли на видео одиночную охоту косатки на белую акулу.

 

13:39, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
98
0
#Австралия\n#море\n#рыба\n#нападение\n#акула