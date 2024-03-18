Филейная часть 13-летней купальщицы пострадала от зубов акулы в Австралии

Брисбен. Австралия. Акула набросилась на 13-летнюю девочку, купавшуюся на одном из пляжей к северу от города Брисбен в Австралии. Хищница укусила ее за ягодицу, а также ноги и живот, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.

Пострадавшую перевязали в здании местного серфинг-клуба, а затем доставили в больницу. Девочка находится в стабильном состоянии, угрозы ее жизни нет, заявили врачи.

Отмечается, что на пляже, где произошел инцидент, акулы раньше не встречались.

Напомним, недавно в ЮАР биологи впервые засняли на видео одиночную охоту косатки на белую акулу.