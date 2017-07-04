  • $ 58.97 ↓
  • € 67.2 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На Камчатке сняли на видео атаку стаи косаток на кита

      13:53, 04 июля, 2017
      Новичок
      13:53, 04 июля, 2017
      Новичок
      199
      0
      #животные\n#видео\n#ученые\n#дельфины\n#киты
      Фото: pixabay.com
      199
      0

      Жертвой хищников стал 12-метровый малый полосатик.  

      Петропавловск-Камчатский. Смертельную схватку крупных морских млекопитающих сумели снять с беспилотника ученые Дальневосточного проекта по исследованию косаток. В комментарии к видео, размещенному на Ютубе, говорится, что кадры удалось получить у берегов Камчатки в июне этого года.  

      Как сообщает телеканал РенТВ, в нападении на малого полосатика участвует стая косаток. Всего на Дальнем Востоке их сейчас насчитывается около 200 особей. Жертвой этих хищников стал малый полосатик длиной примерно 12 метров.  

      Косатка (устаревший вариант написания – касатка) - морское млекопитающее отряда китообразных, подотряда зубатых китов, семейства дельфиновых. Обитает во всех морях и океанах Земли, кроме Черного и Азовского, а также Восточно-Сибирского и Лаптевых. Самцы достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 т, самки несколько меньше. Питается рыбой, головоногими моллюсками, морскими животными, включая ластоногих и некрупных китов.  

      Малый полосатик (также северный малый полосатик, или малый полосатик Минке, или карликовый полосатик) - морское млекопитающее отряда китообразных, подотряда усатых китов, семейства полосатиковых. Обитает в водах Северного полушария. Длина до 10,7 м (в комментариях к приведенному сюжету – 12 м, что может быть рекордным для вида размером). Питается мелкой стайной рыбой и планктоном.

      TEAM TRIP: ORCA SAFARI IN KAMCHATKA, RUSSIA
      13:53, 04 июля, 2017
      Новичок
      199
      0
      #животные\n#видео\n#ученые\n#дельфины\n#киты

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      12524

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      9014
      08:00, 27 июня, 2017

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      7404
      08:00, 30 июня, 2017

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      6102
      15:53, 28 июня, 2017

      Владимир Путин подарил жительнице барака в Ижевске путевку в Сочи

      4834
      18:44, 27 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6525

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1588
      10:43, 29 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      1130
      11:05, 01 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      920
      12:00, 02 июля, 2017

      Гости удмуртского Гербера в Москве сыграли в шахматы с чемпионом мира и научились собирать автомат

      793
      18:30, 01 июля, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      13040

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      1064
      10:00, 30 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      936
      19:23, 01 июля, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      916
      13:43, 28 июня, 2017

      В Японию завезли смертельно опасных муравьев из Южной Америки

      618
      14:53, 30 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: подробности аварии в Татарстане и сроки для кандидатов на пост главы региона

      03 июля, 2017

      «КОМОС ГРУПП» познакомил москвичей с продуктами из Удмуртии на празднике «Гербер»

      03 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      30 июня, 2017