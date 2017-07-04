На Камчатке сняли на видео атаку стаи косаток на кита

Жертвой хищников стал 12-метровый малый полосатик.

Петропавловск-Камчатский. Смертельную схватку крупных морских млекопитающих сумели снять с беспилотника ученые Дальневосточного проекта по исследованию косаток. В комментарии к видео, размещенному на Ютубе, говорится, что кадры удалось получить у берегов Камчатки в июне этого года.

Как сообщает телеканал РенТВ, в нападении на малого полосатика участвует стая косаток. Всего на Дальнем Востоке их сейчас насчитывается около 200 особей. Жертвой этих хищников стал малый полосатик длиной примерно 12 метров.

Косатка (устаревший вариант написания – касатка) - морское млекопитающее отряда китообразных, подотряда зубатых китов, семейства дельфиновых. Обитает во всех морях и океанах Земли, кроме Черного и Азовского, а также Восточно-Сибирского и Лаптевых. Самцы достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 т, самки несколько меньше. Питается рыбой, головоногими моллюсками, морскими животными, включая ластоногих и некрупных китов.

Малый полосатик (также северный малый полосатик, или малый полосатик Минке, или карликовый полосатик) - морское млекопитающее отряда китообразных, подотряда усатых китов, семейства полосатиковых. Обитает в водах Северного полушария. Длина до 10,7 м (в комментариях к приведенному сюжету – 12 м, что может быть рекордным для вида размером). Питается мелкой стайной рыбой и планктоном.