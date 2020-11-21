Теперь учреждение будет копить на ремонт крыши.

Мотыгино. Красноярский край. Сельский театр в Красноярском крае собрал почти полмиллиона рублей на ремонт туалета. Об этом сообщают «Открытые медиа» в своем «Инстаграме».



Речь идет об учреждении культуры в поселке Мотыгино. За 3 дня им перечислили 470 тыс. рублей. Изначально художественный руководитель театра рассчитывал только на 300 тыс. рублей. Теперь в их планах — накопить на ремонт крыши, поэтому сбор все еще продолжается.

Отметим, что мотыгинский театр располагается в 260 км от Красноярска. После объявленного краудфандинга о творческом коллективе узнала вся Россия.