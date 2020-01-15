Убившего ребенка в детсаду жителя Нарьян-Мара признали невменяемым

Маньяка направят на принудительное лечение, а пропустившего его охранника привлекут к ответственности.

Нарьян-Мар. Ненецкий автономный округ. Экспертиза в центре имени В.П.Сербского показала, что убийца ребенка в детсаду Нарьян-Мара был невменяем. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Напомним, преступление произошло в октябре 2019 год. Охранник пропустил маньяка в дошкольное учреждение, приняв за родителя. Сумасшедший прошел на второй этаж в спальню одной из групп, где ему преградила дорогу воспитательница, но он ее оттолкнул. В помещении мужчина зарезал ножом шестилетнего спящего мальчика. После этого убийца был задержан охранником и рабочим учреждения, которые сдали его прибывшим на место полицейским и росгврадейцам.

При задержании гражданин говорил о сатане и жертвоприношении, также рассказал о «голосах» в голове, которые якобы слышал. Это послужило причиной проведения экспертизы. В связи с установленной невменяемостью убийцы, его направят на принудительное лечение.

Также в ведомстве сообщили, что расследование в отношении охранника, пропустившего «родителя» завершено. Его обвиняют в преступлении, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека»). С материалами ознакомят защиту, затем дело направят в прокуратуру.