Связывала и запугивала: в Омске следователи проверят сообщения о насилии в детсаду

В соцсетях мама одного из воспитанников пожаловалась на сотрудницу.

Омск. Омская область. Следователи проверят информацию о насилии над малышами в детском саду Омска. Об этом сообщила пресс-служба областного СКР.

На днях в группе во «ВКонтакте» «Омск ВК» появилось сообщение от матери одного из воспитанников сада №330.

Женщина уверяет, что в учреждение, куда она каждый день отводит своего младшего сына, пару месяцев назад устроилась работать воспитательница, которая связывала детей и заклеивала им рты скотчем. Чтобы ребята не пожаловались родителям, сотрудница их запугивала.

Следователи начали доследственную проверку по опубликованной в СМИ информации.