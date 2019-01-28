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Связывала и запугивала: в Омске следователи проверят сообщения о насилии в детсаду

11:05, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
11:05, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
102
0
#дети\n#Следственный комитет\n#детские сады\n#насилие\n#Омск
Фото: Pixabay
102
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В соцсетях мама одного из воспитанников пожаловалась на сотрудницу.

Омск. Омская область. Следователи проверят информацию о насилии над малышами в детском саду Омска. Об этом сообщила пресс-служба областного СКР.

На днях в группе во «ВКонтакте» «Омск ВК» появилось сообщение от матери одного из воспитанников сада №330.

Женщина уверяет, что в учреждение, куда она каждый день отводит своего младшего сына, пару месяцев назад устроилась работать воспитательница, которая связывала детей и заклеивала им рты скотчем. Чтобы ребята не пожаловались родителям, сотрудница их запугивала.

Следователи начали доследственную проверку по опубликованной в СМИ информации.

 

11:05, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
102
0
#дети\n#Следственный комитет\n#детские сады\n#насилие\n#Омск

 

 

 


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