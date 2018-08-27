В Улан-Удэ проводят проверку по факту приземления самолета на недостроенную посадочную полосу

В это время на полосе работали огни и разметка.

Улан-Удэ. Республика Бурятия. В Улан-Удэ начали доследственную проверку после того, как самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сел на еще не введенную в эксплуатацию полосу. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, взлетно-посадочную полосу в это время готовили к вводу в эксплуатацию, в тестовом режиме были запущены огни и горела разметка. Скорее всего, пилот принял полосу за действующую, указанную диспетчером, и посадил самолет.

На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося.