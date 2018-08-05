Трагедия произошла 3 августа. В реку Пластунка упали двое взрослых и двое детей 4 и 15 лет.

Сочи. Россия. СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка. Об этом сообщает gazeta.ru.

Трагедия произошла 3 августа. В реку Пластунка упали двое взрослых и двое детей 4 и 15 лет. Взрослых удалось спасти, а детей унесло течение. В субботу обнаружили тело подростка, а тело девочки в воскресенье, 5 апреля, поисковики заметили в море в районе пляжа «73-й километр» на расстоянии около 500 м от берега.

«Так завершилась поисковая операция, которая началась вечером в пятницу, 3 августа. В ней принимали участие более 400 человек», - пишет издание, ссылаясь на телеканал «Россия-1».