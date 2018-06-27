В Красноярском крае легковушка столкнулась с двумя автобусами, пострадали 10 человек

Следователи проводят проверку обстоятельств и причин ДТП.

Минусинск. Красноярский край. Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с двумя пассажирскими автобусами и легковушкой в Красноярском крае. Как сообщает сайт регионального управления ведомства, авария произошла утром 27 июня в Минусинске на перекрестке улиц Мира и Большевистская.

Пострадали, по предварительным данным, 10 человек. В их числе - два 15-летних подростка, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, оказана медицинская помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают участников и свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.