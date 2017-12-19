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      В Ненецком автономном округе упал «кукурузник»: три человека погибли, 10 пострадали

      15:16, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:16, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      236
      0
      #люди\n#авиаперелёты\n#авиаперевозки\n#происшествие\n#крушение самолета\n#пострадавшие
      Фото: СКР по Архангельской области и НАО
      236
      0

      По предварительным данным, самолет мог рухнуть из-за технических неисправностей.

      Нарьян-Мар. В Ненецком автономном округе,  совершив жесткую посадку, разбился самолет АН-2.  Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на борту «кукурузника» находилось 11 пассажиров и два члена экипажа.  

      В результате инцидента три человека погибли, 10 пострадали. Как сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к ситуации, пострадавшие госпитализированы.  

      Отмечается, что воздушное судно выполняло рейс по маршруту «город Нарьян-Мар-поселок Харута». Падение самолета, по данным регионального МЧС, произошло в 10:30 по местному времени после взлета из аэропорта города Нарьян-Мар.   

      В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Следователи разрабатывают три основных версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.  

      Кроме того, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц). 

      15:16, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      236
      0
      #люди\n#авиаперелёты\n#авиаперевозки\n#происшествие\n#крушение самолета\n#пострадавшие

       

       

       

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