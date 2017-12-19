В Ненецком автономном округе упал «кукурузник»: три человека погибли, 10 пострадали

По предварительным данным, самолет мог рухнуть из-за технических неисправностей.

Нарьян-Мар. В Ненецком автономном округе, совершив жесткую посадку, разбился самолет АН-2. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на борту «кукурузника» находилось 11 пассажиров и два члена экипажа.

В результате инцидента три человека погибли, 10 пострадали. Как сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к ситуации, пострадавшие госпитализированы.

Отмечается, что воздушное судно выполняло рейс по маршруту «город Нарьян-Мар-поселок Харута». Падение самолета, по данным регионального МЧС, произошло в 10:30 по местному времени после взлета из аэропорта города Нарьян-Мар.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Следователи разрабатывают три основных версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.

Кроме того, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).