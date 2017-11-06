Вертолет упал в Татарстане

В результате погиб пилот винтокрылой машины.

Татарстан. Вертолет упал в поле в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Крушение произошло утром в понедельник, 6 ноября.

«На место были направлены все экстренные службы. По прибытию оперативной группы установлено, что упал вертолет «Bell 407». Пилот, к сожалению, погиб. На земле разрушений нет», - отмечается в сообщении спасательного ведомства.

Падение вертолёта в Верхнеуслонском районе Татарстана 06.11.2017 г. в 08.09 в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан" по системе "112" поступило сообщение о падении вертолета по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский МР, в поле у СНТ "Красный пахарь". На место были направлены все экстренные службы. По прибытию оперативной группы установлено, что упал вертолет "Bell 407".

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.