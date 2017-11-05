Вагон в огне: в Хабаровске на ходу загорелся трамвай

Видео происшествия опубликовали многочисленные очевидцы.

Хабаровск. Голубой вагон в Хабаровске загорелся прямо на ходу. Трамвай маршрута №5 вспыхнул в Краснофлотском районе города в окрестностях городской клинической больницы №10, сообщает издание Prokhap.ru.

Пожарные, прибывшие на место происшествия быстро справились с возгоранием.

«В ликвидации возгорания участвовали шесть человек и две автоцистерны. Локализовать огонь удалось за 10 минут», - рассказали изданию в краевом МЧС. Причины появления огня установят специалисты.

Очевидцы сняли огненную поездку на видео и разместили в социальных сетях.