Вагон в огне: в Хабаровске на ходу загорелся трамвай

Видео происшествия опубликовали многочисленные очевидцы.
Хабаровск. Голубой вагон в Хабаровске загорелся прямо на ходу. Трамвай маршрута №5 вспыхнул в Краснофлотском районе города в окрестностях городской клинической больницы №10, сообщает издание Prokhap.ru.
Пожарные, прибывшие на место происшествия быстро справились с возгоранием.
«В ликвидации возгорания участвовали шесть человек и две автоцистерны. Локализовать огонь удалось за 10 минут», - рассказали изданию в краевом МЧС. Причины появления огня установят специалисты.
Очевидцы сняли огненную поездку на видео и разместили в социальных сетях.
Горящий трамвай в Хабаровске
Автор видео: Instagram-аккаунт "Хабаровск Место происшествия" (https://www.instagram.com/mestopro.khv/)