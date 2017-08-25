Автобус со строителями Керченского моста упал в море

Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Краснодар. В поселке Волна Темрюкского района сорвался со строящегося пирса и упал в море пассажирский вахтовый автобус. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Точное их количество неизвестно.

Помимо этого СМИ сообщают, что в автобусе предположительно находились строители Керченского моста. В нем, пишет Лента.ру, ехало около 20 строителей.

В настоящее время обстановка на месте происшествия уточняется. Проводятся поисковые работы.