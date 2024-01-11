Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин

Москва. Стало известно о смерти художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Народный артист СССР скончался в возрасте 88 лет, пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Как сообщает издание, Соломин умер у себя дома, рядом с ним находилась его внучка.

Напомним, 6 ноября 2023 года артиста срочно доставили в больницу, позднее у него диагностировали ишемический инсульт. К декабрю состояние пациента стабилизировалось, 9 января его выписали домой.

Юрий Соломин – советский и российский актер и режиссер театра и кино, родился в 1935 году в Чите, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве. Известен зрителю ролями в телефильмах «Адъютант его превосходительства» и «ТАСС уполномочен заявить», а также в картине Акиры Куросавы «Дерсу Узала», за которую японский режиссер получил премию «Оскар». Является старшим братом другого известного советского и российского артиста Виталия Соломина (1941-2002), сыгравшего в многосерийном фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».