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Умерла звезда фильма «8 с половиной» Сандра Мило

17:23, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Умерла звезда фильма «8 с половиной» Сандра Мило
17:23, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Италия\n#культура\n#кино\n#театр\n#знаменитости\n#актеры\n#смерть\n#некролог
Фото: wikipedia.org
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Артистке исполнился 91 год.

Рим. Италия. Актриса из знаменитых фильмов Фредерико Феллини, муза прославленного итальянского режиссера Сандра Мило умерла в возрасте 91 года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на агентство ANSA.

По словам родственников и друзей, Сандра скончалась у себя дома.

Сальватриче Елена Греко, впоследствии известная как Сандра Мило, родилась в Тунисе в 1933 году. Добилась известности после выхода драмы Роберто Росселини «Генерал Делла Ровере» 1959 года и комедии Антонио Пьетранджело «Адуя и ее товарки» в 1960 году. После этого снималась в таких фильмах Фредерико Феллини, как «8 с половиной», «Джульетта и духи». Сам мэтр называл ее «Сандроккья» и считал своей музой. Позднее Сандра Мило работала телеведущей, записала несколько дисков с песнями.

17:23, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Италия\n#культура\n#кино\n#театр\n#знаменитости\n#актеры\n#смерть\n#некролог