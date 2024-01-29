Умерла звезда фильма «8 с половиной» Сандра Мило

Рим. Италия. Актриса из знаменитых фильмов Фредерико Феллини, муза прославленного итальянского режиссера Сандра Мило умерла в возрасте 91 года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на агентство ANSA.

По словам родственников и друзей, Сандра скончалась у себя дома.

Сальватриче Елена Греко, впоследствии известная как Сандра Мило, родилась в Тунисе в 1933 году. Добилась известности после выхода драмы Роберто Росселини «Генерал Делла Ровере» 1959 года и комедии Антонио Пьетранджело «Адуя и ее товарки» в 1960 году. После этого снималась в таких фильмах Фредерико Феллини, как «8 с половиной», «Джульетта и духи». Сам мэтр называл ее «Сандроккья» и считал своей музой. Позднее Сандра Мило работала телеведущей, записала несколько дисков с песнями.