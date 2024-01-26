Стало известно о смерти бывшего епископа Пермского и Соликамского Иринарха

Москва. Бывший епископ Пермский и Соликамский Иринарх (в миру Владимир Грезин) скончался в Москве. Архипастырю было 72 года, пишет Коммерсантъ.

Владыка ушел из жизни 24 января в Москве, последнее время он тяжело болел.

Священнослужитель родился в Чувашии. Окончил Московскую духовную семинарию, затем был слушателем аспирантуры при Московской духовной академии. В 1985 году постригся в монахи под именем Иринарх. Пермскую епархию возглавлял с 2002 по 2010 годы. Затем владыка Иринарх стал председателем Синодального отдела по тюремному служению.