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Стало известно о смерти бывшего епископа Пермского и Соликамского Иринарха

13:58, 26 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Стало известно о смерти бывшего епископа Пермского и Соликамского Иринарха
13:58, 26 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
167
0
#Пермский край\n#религия\n#церковь\n#Православие\n#общество\n#Русская Православная Церковь\n#смерть\n#некролог
Фото: pravperm.ru
167
0

В последние годы жизни он возглавлял Синодальный отдел по тюремному служению.

Москва. Бывший епископ Пермский и Соликамский Иринарх (в миру Владимир Грезин) скончался в Москве. Архипастырю было 72 года, пишет Коммерсантъ.

Владыка ушел из жизни 24 января в Москве, последнее время он тяжело болел.

Священнослужитель родился в Чувашии. Окончил Московскую духовную семинарию, затем был слушателем аспирантуры при Московской духовной академии. В 1985 году постригся в монахи под именем Иринарх. Пермскую епархию возглавлял с 2002 по 2010 годы. Затем владыка Иринарх стал председателем Синодального отдела по тюремному служению.

13:58, 26 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
167
0
#Пермский край\n#религия\n#церковь\n#Православие\n#общество\n#Русская Православная Церковь\n#смерть\n#некролог