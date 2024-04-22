Из жизни ушла самая пожилая жительница Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе скончалась самая пожилая жительница Удмуртии. Александре Александровне Кузнецовой было 104 года. Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Александра Александровна родилась в Малой Пурге в семье крестьян. У неё было пять братьев, которые во время Великой Отечественной войны ушли на фронт. Защищать родину отправилась и сама Александра Кузнецова. Ей ещё не было 25 лет, когда она проходила месячную военную подготовку. После этого Александру Кузнецову направили в зенитно-артиллерийский полк ПВО в Мурманске.

Всего за период войны зенитчики и зенитчицы 361-го полка сбили 11 самолётов противника. Александру Александровну наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Советского Заполярья» и юбилейными медалями.

«Мои искренние соболезнования родным и близким. Нам будет так не хватать её искренней улыбки и добрых наставлений. Покойся с миром, Александра Александровна!», — написал Александр Деев.