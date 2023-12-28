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В Австрии скончался конструктор пистолетов Гастон Глок

11:04, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Австрии скончался конструктор пистолетов Гастон Глок
11:04, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
12
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#Австрия\n#оружие\n#конструктор\n#оружейники\n#бизнес\n#бренды\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
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Оружейник умер на 95-м году жизни.

Вена. Австрия. Создатель одних из самых продаваемых в мире пистолетов Glock умер в Австрии. Гастону Глоку было 94 года, передает «Рен ТВ».

Свою компанию он основал в 1963 году. На ее сайте сообщается, что конструктор умер 27 декабря. Также отмечается, что Гастон Глок произвел революцию в производстве пистолетов в 1980-х годах. Под его руководством бренд GLOCK выдвинулся в мировые лидеры оружейной отрасли.

Кстати, разрабатывать пистолеты Гастон Глок начал в возрасте 52 лет. До этого занимался производством карнизов для штор и ножей для австрийской армии. 

11:04, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
12
0
#Австрия\n#оружие\n#конструктор\n#оружейники\n#бизнес\n#бренды\n#смерть\n#некролог