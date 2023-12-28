В Австрии скончался конструктор пистолетов Гастон Глок

Вена. Австрия. Создатель одних из самых продаваемых в мире пистолетов Glock умер в Австрии. Гастону Глоку было 94 года, передает «Рен ТВ».

Свою компанию он основал в 1963 году. На ее сайте сообщается, что конструктор умер 27 декабря. Также отмечается, что Гастон Глок произвел революцию в производстве пистолетов в 1980-х годах. Под его руководством бренд GLOCK выдвинулся в мировые лидеры оружейной отрасли.

Кстати, разрабатывать пистолеты Гастон Глок начал в возрасте 52 лет. До этого занимался производством карнизов для штор и ножей для австрийской армии.