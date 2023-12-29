В Удмуртии скончался профессор УдГУ Валей Кельмаков

Ижевск. Удмуртия. На 82-м году жизни скончался профессор УдГУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации Валей Кельмаков. Об этом сообщила пресс-служба института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики.

Валей Кельманов скончался 28 декабря. Прощание состоится 30 декабря.

«Ушел из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры общего и финно-угорского языкознания УдГУ, настоящий исследователь, автор свыше 500 научных трудов по вопросам удмуртской филологии», — написала депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова в своих соцсетях.

Наша справка: Валей (Валентин) Кельманович Кельмаков родился 14 января 1942 года в деревне Верхняя Юмья Кукморского района ТатАССР в колхозной семье. Отец будущего профессора погиб в боях Великой Отечественной войны.

Высшее образование Валей Кельмаков получил в УГПИ (УдГУ) в 1959-1964 годах, после учился в аспирантуре Института языкознания АН СССР. С 1971 года начал преподавать в своей Альма-матер. Являлся профессором кафедры общего и финно-угорского языкознания.



