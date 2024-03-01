Ушел из жизни озвучивавший Мишутку из «Спокойной ночи, малыши» артист

Уфа. Башкирия. Стало известно о смерти народного артиста Башкирии Игоря Капатова. Широкому зрителю он известен по голосу Мишутки – героя телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», сообщается в группе Башкирского государственного театра кукол в соцсети «ВКонтакте».

Актер скончался в возрасте 71 года.

Игорь Капатов родился в Горьком, где окончил театральное училище. Работал в Башкирском государственном театре кукол, где сыграл серию ярких, запоминающихся ролей – от Аркадия Гайдара в спектакле «Всадник. Скачущий впереди» до Создателя в «Божественной комедии». В 1982 году перешел в труппу Государственного академического русского драматического театра в Уфе. В 2001 году переехал в Москву, где снимался в фильмах и телесериалах, играл в спектаклях, озвучивал героев мультфильмов, а также Мишутку в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». В данном проекте он участвовал в течение 10 лет. При этом продолжал работать в Башкирском государственном театре кукол в качестве приглашенного режиссера. Коллеги вспоминают, что на репетиции своих постановок он приглашал детей из близлежащих дворов, и наблюдал за реакцией юных зрителей.

«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в некрологе.

Напомним, в феврале 2024 года ушел из жизни автор мультипликационной заставки к «Спокойной ночи, малыши!», художник и режиссер Владимир Самсонов.