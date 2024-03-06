Ушла из жизни первый директор Воткинского лицея Наталья Хохлова

Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев сообщил о смерти первого директора Воткинского лицея Натальи Хохловой.

«Вся трудовая биография Натальи Михайловны связана с педагогической деятельностью, она прошла путь от учителя до директора школы, именно она в сложные 90-е годы смогла добиться открытия Воткинского лицея», — написал глава города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За 40-летнюю трудовую биографию Наталья Хохлова была удостоена званий Заслуженного учителя РФ, Заслуженного работника народного образования УР, Почетного гражданина города Воткинска, Отличника просвещения СССР и РСФСР.