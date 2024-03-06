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Ушла из жизни первый директор Воткинского лицея Наталья Хохлова

15:15, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ушла из жизни первый директор Воткинского лицея Наталья Хохлова
15:15, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
274
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#образование\n#некролог
Фото: vk.com/id38097905
274
0

Покойная имела звание Заслуженного учителя РФ.

Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев сообщил о смерти первого директора Воткинского лицея Натальи Хохловой. 

«Вся трудовая биография Натальи Михайловны связана с педагогической деятельностью, она прошла путь от учителя до директора школы, именно она в сложные 90-е годы смогла добиться открытия Воткинского лицея», — написал глава города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За 40-летнюю трудовую биографию Наталья Хохлова была удостоена званий Заслуженного учителя РФ, Заслуженного работника народного образования УР, Почетного гражданина города Воткинска, Отличника просвещения СССР и РСФСР.

 

15:15, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
274
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#образование\n#некролог