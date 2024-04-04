В Ижевске скончался один из основателей нейрохирургической службы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 76 году жизни скончался Заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и один из создателей нейрохирургической службы республики Владимир Георгиевич Тройников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Владимир Георгиевич окончил Ижевский Государственный мединститут в 1972 году, а в 1974 устроился работать в МСЧ №7 врачом-ординатором. Оттуда он прошёл путь до врача-нейрохирурга.

В 1995 году Владимир Тройников организовал отделение церебральной нейроонкологии и сосудистой нейрохирургии. На сегодня отделение функционирует на базе ГКБ №7.

Более 24 лет Владимир Георгиевич руководил нейрохирургической службой, а общий стаж его работы в отрасли превысил 45 лет. Кроме того, Владимир Тройников являлся профессором Российской Академии Естествознания.

Коллеги помнят его как высококлассного профессионала и ответственного руководителя.

Проститься с ним желающие смогут 5 апреля в 11:00 в аудитории патологоанатомического морга на территории 1 РКБ в Ижевске. 0+