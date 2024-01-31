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В Бразилии скончалась известная по сериалу «Клон» актриса

10:03, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Бразилии скончалась известная по сериалу «Клон» актриса
10:03, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Бразилия\n#культура\n#искусство\n#театр\n#кино\n#сериалы\n#артисты\n#смерть\n#некролог
Фото: wikipedia.org
49
0

Жандире Мартини было 78 лет.

Сан-Паулу. Бразилия. Ушла из жизни бразильская актриса Жандира Мартини, исполнившая роль Зорайде в популярном сериале «Клон». Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Globo.

Смерть наступила 29 января. 78-летняя артистка умерла в Сан-Паулу. Известно, что ранее врачи диагностировали у нее рак легкого.

Жандира Мартини родилась в 1945 году в бразильском городе Сантус, окончила отделение драмы университета Сан-Паулу. Актерскую карьеру начала в 1970 году. Была также сценаристом, режиссером и продюсером.

10:03, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Бразилия\n#культура\n#искусство\n#театр\n#кино\n#сериалы\n#артисты\n#смерть\n#некролог