В Бразилии скончалась известная по сериалу «Клон» актриса

Сан-Паулу. Бразилия. Ушла из жизни бразильская актриса Жандира Мартини, исполнившая роль Зорайде в популярном сериале «Клон». Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Globo.

Смерть наступила 29 января. 78-летняя артистка умерла в Сан-Паулу. Известно, что ранее врачи диагностировали у нее рак легкого.

Жандира Мартини родилась в 1945 году в бразильском городе Сантус, окончила отделение драмы университета Сан-Паулу. Актерскую карьеру начала в 1970 году. Была также сценаристом, режиссером и продюсером.