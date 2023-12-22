Умер ведущий «Радионяни» и основатель театра «Шалом»

Москва. Стало известно о смерти народного артиста России Александра Левенбука. Основатель Московского еврейского театра «Шалом» скончался в ночь на 22 декабря на 91 году жизни, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали в театре, в последние годы Александр Левенбук тяжело болел.

Театр «Шалом» он возглавлял с 1988 года по декабрь 2021 года. Помимо руководства учреждением, играл во многих его спектаклях. Также Левенбук был известен, как ведущий детской передачи «Радионяня», выходившей на Всесоюзном радио в 70-е и 80-е годы ХХ века. Кроме того, в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом Александр Левенбук ставил спектакли для Евгения Петросяна и Владимира Винокура.