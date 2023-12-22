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Умер ведущий «Радионяни» и основатель театра «Шалом»

12:14, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Умер ведущий «Радионяни» и основатель театра «Шалом»
12:14, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
161
0
#Россия\n#культура\n#театр\n#радио\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
161
0

Александру Левенбуку было 90 лет.

Москва. Стало известно о смерти народного артиста России Александра Левенбука. Основатель Московского еврейского театра «Шалом» скончался в ночь на 22 декабря на 91 году жизни, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали в театре, в последние годы Александр Левенбук тяжело болел.

Театр «Шалом» он возглавлял с 1988 года по декабрь 2021 года. Помимо руководства учреждением, играл во многих его спектаклях. Также Левенбук был известен, как ведущий детской передачи «Радионяня», выходившей на Всесоюзном радио в 70-е и 80-е годы ХХ века. Кроме того, в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом Александр Левенбук ставил спектакли для Евгения Петросяна и Владимира Винокура.

12:14, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
161
0
#Россия\n#культура\n#театр\n#радио\n#смерть\n#некролог