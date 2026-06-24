В последнюю субботу июня в Ижевске в третий раз пройдёт фестиваль «Дор» (0+). Изначально задуманный как мероприятие бережного отношения, в прошлом году фестиваль основной темой взял взаимоотношение удмуртского народа и леса. В этом году основная тема — традиционные музыкальные инструменты. Подробнее о предстоящем событии корреспонденту «Сусанина» Дмитрию Стрелкову в беседе рассказал один из кураторов, сотрудник Национального центра декоративно-прикладных искусств и ремёсел Удмуртии Евгений Бикузин (Чудья Жени). Также он является руководителем проекта «Крезь Гур» — мастерская традиционных музыкальных инструментов.

«Напомню, что дор переводится с удмуртского как родной дом, родная земля, — рассказал Евгений Бикузин. — Первый фестиваль был посвящён бережному отношению к себе и людям; второй — мы взяли дерево во всех смыслах. Экологическая тематика, дерево в искусстве и в быту. И вот в этом доре у нас будет концентрация удмуртских музыкальных инструментов».





Сам фестиваль начнётся с курса лекций. Вероника Фёдорова расскажет о гуслях — крезь, а потом сыграет на нём. Сам Чудья Жени расскажет про традиционные свистульки и удмуртскую скрипку — кубыз. Алексей Кузнецов расскажет, как в местной традиции прижилась гармошка. Антон Васильев посвятит время волынке. Кучыран Юри — про бубен и прочие ударные инструменты, применявшиеся в быту. Например, про деревянную печную заслонку.

«Каждый лектор после небольшого рассказа продемонстрирует, как играют на том или ином инструменте. Таким образом, лекция превратится в мини-концерт. А продолжением лекций станет презентация музыкального сборника «Крезь Гур» с выступлением пяти артистов», — поведал собеседник.

Актуальная музыка на родном языке прозвучит в исполнении: post-dukes, IVINAVI (Иван Белослудцев), Ladi Sveti (Свети Ручкина), «пушнер» (Анастасия Рысаева), Степан Плотников.

В основу каждой песни вошёл традиционный удмуртский напев.

«В большинстве оказались напевы южных удмуртов. Дело в том, что очень много старинных, традиционных, обрядовых напевов сохранилось именно у южных удмуртов. Они интересны одновременно своей древней формой и разнообразием мелодий», — пояснил Евгений Бикузин.





По проекту ученики делали по пять крезей и по пять кубызов под руководством мастера Евгения Бикузина, самостоятельно вырезая музыкальные инструменты из дерева. В проекте мог поучаствовать любой желающий, не обязательно музыкант. Но в музыкальном сборнике, который презентуют на фестивале, прозвучат произведения, исполненные именно на этих новых инструментах, которые после перейдут тем, кто их изготовил.

Таким образом, презентация альбома с живыми участниками также станет ещё одним мини-концертом (0+).

«После презентации альбома будет уже чисто музыкальная часть. Артисты, которые к нам пришли, устроят «традиционный» концерт, исполнив свои песни», — отметил собеседник.





Сам же сборник «Крезь Гур» (0+) выйдет 1 июля на всех онлайн-площадках. Этим также занимался Чудья Жени через лейбл «Дукес». Данный альбом станет третьим проектом локального лейбла.

«На фестивале будут говорить про удмуртское, но на понятном большинству русском языке. Можно будет окунуться в удмуртскую культуру. Особенно в музыкальную. Узнать про неё, услышать вживую. Будет много традиционного и современного», — подытожил Евгений Бикузин.

Отметим, что сам проект «Крезь гур» реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Время и место проведения фестиваля:

- 27 июня (сб) 15:00 – 21:00;

- Дом ремёсел (Ижевск, ул. имени Вадима Сивкова, 173).

Фото Максима Егорова