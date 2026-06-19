Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Прокуратура и Росрыболовство проверят рыбодобывающие предприятия. Об этом «Сусанину» сообщили в Природоохранной прокуратуре УР.

Проверку начали в отношении деятельности юридических лиц, занимающихся промышленным рыболовством. В центре внимания надзорных органов — соблюдение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. В ходе проверки дадут оценку законности добычи рыбы, а также соблюдению экологических норм и правил.

Ведомство призывает граждан, владеющих информацией о нарушениях в этой сфере, сообщать о них в Природоохранную прокуратуру.