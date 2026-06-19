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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Работу рыболовных компаний в Удмуртии проверит Прокуратура

16:15, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Работу рыболовных компаний в Удмуртии проверит Прокуратура
16:15, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
336
0
#Удмуртия\n#прокуратура Удмуртии\n#рыба
Источник фото: Природоохранная прокуратура УР
336
0

Проверки проводятся совместно с сотрудниками Росрыболовства.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Прокуратура и Росрыболовство проверят рыбодобывающие предприятия. Об этом «Сусанину» сообщили в Природоохранной прокуратуре УР.

Проверку начали в отношении деятельности юридических лиц, занимающихся промышленным рыболовством. В центре внимания надзорных органов — соблюдение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. В ходе проверки дадут оценку законности добычи рыбы, а также соблюдению экологических норм и правил.

Ведомство призывает граждан, владеющих информацией о нарушениях в этой сфере, сообщать о них в Природоохранную прокуратуру.

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16:15, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
336
0
#Удмуртия\n#прокуратура Удмуртии\n#рыба