На борьбу с борщевиком Сосновского в Удмуртии выделят 5 миллионов рублей

Опасный сорняк захватил в регионе более 7 тысяч гектаров земли.

Ижевск. Удмуртия. В районах Удмуртии развернется борьба с опасным сорняком. В этом году районам впервые будет предоставлена господдержка на проведение работ по уничтожению борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Сегодня в республике это сорное растение чувствует себя вольготно на площади более 7 тысяч гектаров. Растение неприхотливо и агрессивно, способно расти на любых почвах, в основном это придорожные полосы, склоны оврагов и берега водоемов. В республике разработана дорожная карта по борьбе с борщевиком, данные о засоренных участках занесены в цифровую карту Удмуртии.

Единственный эффективный способ борьбы с опасным для человека и животных растением – обработка гербицидами. На ее проведение из республиканского бюджета выделено 5 миллионов рублей. По данным Минсельхоза, за последние два года в Удмуртии от борщевика освобождено более 1,5 тысячи гектаров земель, в основном сельхозугодья и территории населенных пунктов.