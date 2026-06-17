Ижевск. Удмуртия. В этом году впервые на Центральной площади Ижевска у перголы откроется Дом молодёжи. Как рассказал «Сусанину» на брифинге глава Минмолодёжи Удмуртии Максим Файзулин, он будет работать с 25 июня по 5 июля.

«Мы приглашаем нашу молодёжь с 10:00 до 22:00. Этот Дом будет весь день наполнен разными видами активности для разной целевой аудитории», — рассказал министр.

Например, здесь представители Молодёжного общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртии организует свою площадку, где будут оказывать правовую поддержку.

Утро начнётся с тренировки, которую проведёт российский биатлонист, чемпион мира среди молодёжи, призёр чемпионатов России и этапов Кубка России Ильназ Мухаметзянов. На богатырской площадке можно будет испытать свои физические возможности.

Также на протяжении всех дней фестиваля в разные промежутки времени будет важная поддержка Центра профилактической работы с молодёжью. Его сотрудники в Доме молодёжи организуют консультацию профессиональных психологов.

При хорошей погоде состоится и формат «Прогулка с психологом», где можно будет получить анонимную индивидуальную консультацию.

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