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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевск хороший, ему просто не хватает ухода

17:10, 11 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевск хороший, ему просто не хватает ухода
17:10, 11 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
598
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#молодежь\n#городская среда\n#развитие города
Источник фото: ИА "Сусанин"
0

Сторонний взгляд заезжей молодёжи на состояние столицы.

Ижевск готовится ко Дню города. В этом году весомая часть внутренней политики администрации столицы направлена на молодёжь. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков объявил одной из своих основных задач изменение города для того, чтобы молодёжь из него не уезжала.

Потому интересным будет ознакомиться с мнением молодых людей, способных дать экспертный взгляд со стороны на Ижевск. В августе 2025 года его посетила активная делегация студентов Тюменского государственного университета под кураторством своего бывшего наставника, уроженца Ижевска, Владислава Осатюка. Им удалось не только увидеть красоты города, но и побывать в музее-заповеднике «Лудорвай». Совпало посещение Ижевска и с празднованием Дня государственного флага России. Кто же посетил наш город:

- Жара Арсова — руководитель образовательной программы «Капитаны» в ТюмГУ;
- Сания Купбаева, «Экономическая безопасность»;
- Марьям Раджабова, «Журналистика»;
- Аделина Аврамкова, «Менеджмент»;
- Марина Стрельникова, «Социология».

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«Все студенты, которые ездят в экспедицию, — выходцы из образовательной программы "Капитаны",— рассказала Жара Арсова. — Если эта программа в целом отличается своей практико-ориентированностью и предпринимательским уклоном, то у нас в Тюмени ребята учатся ещё по системе 2+2 и «Индивидуальные образовательные траектории» (ИОТ). Вот уже второй год, как мы взяли за практику раз в полгода ездить в новый город и исследовать его. У каждого из студентов свой проект, и поэтому «обзорный бинокль» у каждого разный, но главное для нас всех — найти новые решения, увидеть, как бывает по-другому и познакомиться с культурой другого региона».

— Что понравилось в Ижевске?

Сания: «Я сама из Омска, в Тюмень переехала учиться. Я бывала во многих городах, но именно в Ижевске смогла ощутить простор для жизни. Восхитило то, что город стоит на холмах, и это придаёт ему атмосферу курорта. Город очень зелёный, а дома цветные. Чудесная кухня!

В городе есть своя айдентика и самое главное — порядок, структура. Ижевск — очень живой город, заглядывая в каждую улочку, ты видишь там движение, суету. С первых минут нахождения в городе ощущается культурная составляющая».

Марьям: «Я как руководитель программы развития городских проектов могу сказать, что ощущается инициатива от людей, которым не всё равно на то, где они живут. Жители стараются улучшать свой городок».


Аделина: «Очень много молодёжи, они все гуляют по улицам, поют, танцуют — это круто! У нас в Тюмени в основном работающие и семейные люди. Очень красивые храмы, невероятно захватывает дух».

Марина: «Крутые рекламы, они привлекают внимание. Люди в основном ходят семьями с маленькими детьми».

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— Чего Ижевску не хватает?

 Собеседники пришли к единому мнению, что Ижевску… не хватает денег:

«Мы впервые увидели город, в котором много смыслов, но мало денег. Конечно, видно, что город развивается, но не в тех темпах, как мог бы. Сразу в глаза бросались здания, которым явно не хватало реставрации, но и это добавляло своего шарма.

Ижевчане уезжают из родного города и забывают о нём. Вот в Тюмени те, кто уезжает, ещё очень долго рассказывают о том, как расцветает город.

Мы как тюменцы сразу обратили внимание на плохие дороги для транспорта.

Пообщавшись с местными студентами, мы обнаружили, что университетская жизнь тоже сильно различается с нашим регионом. В Тюмени очень стараются развивать университетскую среду на всех уровнях, а в Ижевске, как оказалось, уезжают не только студенты, но и преподаватели.

На данный момент тяжело представить истинный образ тюменца, так как сюда съезжается большое количество северян, но в Ижевске образ жителя сразу был заметен».

Пожелания же тюменских гостей таковы: побольше интернета, побольше мусорок, отремонтировать дороги и сделать такси дешевле.

«Город, правда, хороший, чистый, культурный, но просто не хватает ухода».

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17:10, 11 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
598
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#молодежь\n#городская среда\n#развитие города

 

 

 


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