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Как Удмуртия списывает свой госдолг

16:00, 16 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Как Удмуртия списывает свой госдолг
16:00, 16 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
254
0
#УдГУ\n#Удмуртия\n#госдолг
Источник фото: ИИ
0

Эксперт прояснил процесс погашения задолженности перед федеральным бюджетом.

Накануне стало известно, что Удмуртия ожидает возможности погашения задолженности части бюджетных кредитов. Премьер-министр республики Роман Ефимов сообщил, что регион получил возможность направить 4 млрд рублей на погашение рыночных заимствований, а всего в 2026 году республика планирует уменьшить госдолг на 12,5 млрд рублей.

Как устроена эта система внутригосударственных долгов и как устроены механизмы их косвенного погашения, корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков разобрался в беседе с доктором экономических наук, и. о. ректора УдГУ, Анной Овчинниковой.

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— Что такое долг региона стране? Это просто бухгалтерская запись или реальные деньги?

— Это реальные деньги, которые федеральный центр выделил региону на покрытие дефицита бюджета. В отличие от коммерческих кредитов, бюджетные кредиты выдаются государством на крайне льготных условиях (ставка может составлять всего 0,1% годовых). Однако это не «подарок», а обязательство вернуть средства в федеральный бюджет. Для Удмуртии основную часть госдолга (около 95%) составляют именно такие бюджетные кредиты, а не дорогие банковские займы.

 

— Почему нельзя простить такой долг просто так?

— Списание государственного долга — это тонкий механизм. Просто «аннулировать» расписку — значит потерять важный рычаг стимулирования экономического роста. Поэтому федеральный центр использует систему «списание в обмен на развитие». Средства высвобождаются только при условии, что регион направит их на чётко определённые приоритетные направления.

 

— Какие механизмы предлагаются по списанию?

— В 2024 году президент России дал старт программе списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Но это не просто «прощение». Постановление правительства РФ строго определяет цели: половину высвобождаемых средств регион обязан вложить в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, вторую — на другие значимые проекты (расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, новые инвестпроекты).

Теперь к новости с ПМЭФ-2026. Глава государства пошёл дальше: оставшуюся треть долга, которую регионы должны были вернуть в этом году, погашать не нужно. Её перенесли на 2030 год. Это даёт «финансовый кислород» прямо сейчас.

 

— Получается, Удмуртия имела 4 млрд рублей и должна была их отдать по расписке, а теперь потратит на хорошее для себя?

— Именно так, и это лучшая аналогия. У Удмуртии были плановые 4 млрд рублей, зарезервированные на возврат федерального долга в 2026 году. Теперь эти деньги остаются в республике. Но важно: потратить их «на что угодно» нельзя. Республика направит их на погашение рыночных заимствований. Образно говоря, мы не отдаём 4 млрд федеральному центру по дешёвой ставке, а закрываем ими более дорогие ценные бумаги. Это называется замещением коммерческой задолженности — мы заменяем «дорогой» долг «дешёвым», снижая нагрузку на бюджет и экономя на процентах.

 

— Что ещё можно «добавить» к этому процессу?

— Это не единоразовая акция. В 2026 году Удмуртия планирует уменьшить общий госдолг на внушительные 12,5 млрд рублей. Для нас это возможность переломить ситуацию с закредитованностью. Федеральный центр, списывая долги, стимулирует регионы инвестировать в экономику и социальную сферу, а не «закрывать кассовые разрывы». Это системная поддержка, которая позволит нам чувствовать себя увереннее в долгосрочной перспективе.

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16:00, 16 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
254
0
#УдГУ\n#Удмуртия\n#госдолг

 

 

 


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