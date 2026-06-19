Советский нейминг имел свои обоснованные традиции и формы, которые сегодня кому-то могут показаться непонятными. Поэтому люди часто задаются вопросом: а что вообще связывает мой уездный город N и того или иного всемирно известного персонажа?



Взять, к примеру, писателя Максима Горького. Улиц и парков его имени по стране не счесть, но сколько из них может похвастаться наличием личной истории, напрямую связанной с «буревестником революции». Ижевску в этом плане есть что вспомнить, ведь наш главный сад — Летний — носит имя писателя не просто так.



На главной аллее Летнего сада. На заднем плане памятник Горькому. Август 2001 года.

Источник фото: архив автора

Произошло это в 1928 году, когда Максим Горький по приглашению советского правительства вернулся в страну после семи лет эмиграции. Событие это всколыхнуло многих, особенно творческие круги. Эта волна не обошла стороной и Ижевск.



Встреча Максима Горького в Москве. Весна 1928 года

Источник фото: goskatalog.ru

Основным местом досуга горожан того времени оставался Летний сад, в тени деревьев которого располагалось деревянное здание Летнего театра, построенное в начале 1920-х годов. Именно здесь в мае 1928 года шли так называемые «Горьковские дни». Отмечался не только приезд писателя на Родину, но и его 60-й день рождения, а также 35-летие творческого пути.



Здание с башенкой — театр в Летнем саду

Источник фото: Национальный музей Удмуртии

В Летнем театре 30 и 31 мая ставилась тысячная по счёту в стране постановка по пьесе Максима Горького «На дне». Действие происходит в ночлежном доме, жильцами которого стали люди из разных сфер: рабочий, бандит, спившийся актёр, скатившийся аристократ и т. д. Но объединило столь разных людей дно, на которое все они опустились.



Объявление в «Ижевской правде» от 29 мая 1928 года

Источник фото: Национальная библиотека УР

Оба дня прошли с большим фурором. Пьесу поставил коллектив артистов драмы театра ижевского Горсовета под управлением худрука Смоленского. По окончании последнего спектакля артисты приняли текст приветственной телеграммы, которую затем отправили Алексею Максимовичу. Текст сообщения был опубликован в «Ижевской правде» 3 июня 1928 года.





Заметка в «Ижевской правде» от 3 июля1928 года

Источник фото: Национальная библиотека УР

Одновременно с этим власти города принимают решение присвоить театру и Летнему саду имя Максима Горького.

Не заставил себя долго ждать и ответ самого Горького. 23 июня 1928 года художественный руководитель Летнего театра получил бандероль с портретом писателя и дарственной надписью, датируемой 16 июня: «Товарищам ижевцам — привет и пожелание бодрости духа. Москва. 16 VI 28. М. Горький».

Ценный подарок вывесили в зрительном зале и каждый мог видеть фотографию и автограф всемирно известного писателя, рукой которого написано множество вечных литературных произведений. Этот портрет долгие годы служил напоминанием о том, как и почему Летний сад и театр были названы именем Горького. К сожалению, через несколько лет реликвия исчезнет, но об этом позже.



То, как мог выглядеть тот исторический портрет. Оригинал не сохранился (ИИ-реконструкция)

Источник фото: публичное достояние

В тот же 1928 год в Ижевске появилась и первая улица Горького. Имя было присвоено одному из кварталов в строящейся южной части города. Сегодня это улица Можарова.



Участок улицы Можарова

Источник фото: Яндекс карты

В следующий раз, когда имя Горького войдёт в топонимику Ижевска, повод будет печальный. 18 июня 1936 года писатель скончался и страна погрузилась в траур, началась новая волна переименований и чувствований, но уже не живого человека, а его памяти.



Руководство СССР несёт урну с прахом Максима Горького

Источник фото: goskatalog.ru

По этому событию прошёл траурный пленум Горсовета, который постановил выйти с просьбой к правительству присвоить имя Горького ижевскому пединституту и одной из средних школ. Но самое главное — было принято решение переименовать улицу Коммунальную (до революции Базарная) в улицу Максима Горького, а портрет с личной подписью писателя как историческую ценность передать в краеведческий музей, который тогда работал в бывшем Михайловском соборе.







Михайловский собор перед сносом.1936-1937 годы

Источник фото: Национальный музей УР

Однако уже в 1937 году музей вынуждают покинуть уже «обжитое» помещение собора. Строившийся с большим трудом более 10 лет храм пошёл под снос, а музей со всеми фондами перебрался через дорогу, в двухэтажный полукаменный дом. Экспонаты распределяли по всем доступным помещениям, включая чердаки ближайших построек, где они расхищались.





Дом на улице Карла Маркса, куда переехал музей в 1937 году

Источник фото: Национальный музей Удмуртии

Нет уже на свете живых свидетелей тех событий, давным-давно снесли тот Летний театр, где проходила тысячная постановка «На Дне». Но эхо тех событий, что волновали современников — возвращение Горького в СССР и его кончина, — до сих пор присутствует в нашей жизни.

По-прежнему Летний сад имени Горького и улица его имени остаются одними из главных мест отдыха горожан. Остаётся надеяться, что и тот портрет писателя не сгнил на свалке и когда-нибудь «всплывёт», вновь подогрев интерес к не теряющему актуальности «Буревестнику революции».



Памятник Максиму Горькому в саду его имени

Источник фото: ИА «Сусанин»