Ижевск. Удмуртия. В 2026 году День молодёжи по всей России пройдёт в единой концепции под девизом «Гордость. Мечта. Единство». Локации, которые подготовят на Центральной площади Ижевска, будут посвящены этому лозунгу, рассказал на брифинге «Сусанину» министр по делам молодёжи Удмуртии Максим Файзулин.

Он отметил, что в сам День молодёжи, 27 июня, вход на площадь будет в целях безопасности организован через рамки металлодетекторов.

В рамках направления «Гордость» уделят внимание участникам СВО и их семьям. Благодаря «Волонтёрам Победы» на протяжении всех дней фестиваля с 25 июня по 5 июля можно будет написать письмо с благодарностью солдатам, которые сейчас защищают нашу страну.

Также на патриотических площадках можно будет провести неполную сборку-разборку автомата Калашникова. Можно будет сдать норматив по военно-прикладным видам спорта.

Также в рамках площадки появятся материалы о достижениях молодёжи Удмуртии, представители которой служат на СВО, работают на предприятиях ОПК, достигают успехов в творчестве, науке и технологиях.

В рамках направления «Мечта» работающая молодёжь представит свои предприятия. Здесь будет не только информационно поле, но и интерактивные мероприятия: викторины, сборка конструкторов. Расскажут молодёжи и о вакансиях на предприятиях Удмуртии.

Свои площадки в рамках «Мечты» представят образовательные учреждения Удмуртии.

Будет работать и «Маркет молодых», где совсем молодые предприниматели представят свою продукцию.

В рамках направления «Единство» на Центральной площади будет работать Международный клуб дружбы с участим иностранных студентов. Здесь активность наполнится спортивными станциями, а также традиционными дворовыми играми не только народов России, но и мира.

Будут на площади и площадки с мастер-классами от Дома Дружбы народов Удмуртии.

Кроме того, на площади организуют несколько творческих площадок. С 25 июня на нижнем ярусе площади будет работать Малая сцена. Главная сцена — «Молодость» — будет работать на верхней площадке рядом с ул. Пушкинской. На сцене выступят танцевальные коллективы и команды КВН.

«Традиционно стартуем с летнего кубка КВН. И в этом году у нас — «Битва городов». В Ижевск съедутся квнщики из различных регионов России», — рассказал министр.

Также 27 июня будут чествовать выпускников этого года.

Напомним, День молодёжи завершится концертом группы «Комната культуры». Также все дни фестиваля на площади будет открыт Дом молодёжи. А в сам праздник весь город сможет поздравить молодожёнов, которые решились провести выездное бракосочетание прямо на Центральной площади столицы Удмуртии.

По всей республике будет единая концепция. В каждом муниципальном образовании будут локации, отвечающие девизу «Гордость. Мечта. Единство». Вся программа будет представлена на федеральном сайте ДеньМолодёжи.рф