Читатель «Сусанина» Артём Фёдоров заметил в парке Кирова в Ижевске достаточно большую хищную птицу. Он поинтересовался, что это за птица, на кого она там охотится и почему не боится жить в непосредственной близости от людей.

В Минприроды Удмуртии ответили «Сусанину», что на фотографии читателя запечатлён чёрный коршун.

«Чёрный коршун является типичным видом орнитофауны Удмуртской Республики. На территории парка Кирова ежегодно гнездятся 2-3 пары чёрных коршунов. Чёрный коршун является экологически пластичным видом. Он не привязан к какой-то одной добыче и может переключаться на то, что проще найти и добыть. Питаются чёрные коршуны как живой добычей, так и падалью. Поедают грызунов, насекомых, червей, при случае охотятся на слетков и взрослых птиц. Значительную долю в рационе составляет рыба», — рассказывают в ведомстве.

Отмечается, что при наличии корма коршуны практически не обращают внимание на факторы беспокойства в городе: шум, движение транспорта, присутствие человека.

Также, как добавили в Минприроды республики, на территории парка Кирова могут встречаться такие виды хищных птиц как ястреб-тетеревятник и ястреб- перепелятник. Однако факты гнездования данных видов не установлены.

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