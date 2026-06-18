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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В автобусах ИПОПАТ в Ижевске усовершенствовали оплату проезда через валидаторы

17:50, 18 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В автобусах ИПОПАТ в Ижевске усовершенствовали оплату проезда через валидаторы
17:50, 18 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
1565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#оплата проезда\n#автобус\n#общественный транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
1565
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Теперь при покупке двух билетов не нужно ждать минуту.

Ижевск. Удмуртия. Оплачивать проезд с помощью валидаторов в автобусах ИПОПАТ в Ижевске стало удобнее. Об этом сообщают в пресс-службе перевозчика.

Раньше, чтобы оплатить с одной карты сразу несколько билетов, приходилось ждать минуту. Теперь при второй оплате на экране валидатора всплывает сообщение «Повторная оплата. Нажмите для продолжения». После нажатия на всплывающее окно проезд можно будет оплатить ещё раз.

Таким образом оплатить проезд сразу нескольких человек можно за считанные секунды.

«Обращаем внимание, что обновление терминалов будет происходить в течение нескольких дней. В этот период на некоторых автобусах интервал предъявления карты «1 мин.» может сохраняться», — отметили в компании «ИПОПАТ».

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17:50, 18 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
1565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#оплата проезда\n#автобус\n#общественный транспорт