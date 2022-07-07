Прокуратура обязала главу Ижевска уничтожить борщевик в Ярушкинском дендропарке

Ижевск. Удмуртия. Прокурорская проверка Ярушкинского дендропарка в Ижевске показала, что территория рекреационной зоны зарастает борщевиком Сосновского, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Близость зарослей ядовитого растения к городу представляет опасность как для гуляющих в дендропарке горожан, так и для представителей животного мира, не говоря о вреде, который борщевик наносит окружающей среде.

В результате в адрес главы Ижевска прокуратура вынесла представление об устранении выявленных нарушений. Работа в этом направлении находится на контроле надзорного органа.

Напомним, что ещё в начале июня администрация Ижевска сообщала о начале работ по выкашиванию борщевика в дендропарке.