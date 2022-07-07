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Прокуратура обязала главу Ижевска уничтожить борщевик в Ярушкинском дендропарке

14:50, 07 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Прокуратура обязала главу Ижевска уничтожить борщевик в Ярушкинском дендропарке
14:50, 07 июля, 2022
Екатерина Сентемова
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#Прокуратура
Фото: twenty20.com
384
0

Растение представляет угрозу людям и животным.

Ижевск. Удмуртия. Прокурорская проверка Ярушкинского дендропарка в Ижевске показала, что территория рекреационной зоны зарастает борщевиком Сосновского, сообщает пресс-служба надзорного органа. 

Близость зарослей ядовитого растения к городу представляет опасность как для гуляющих в дендропарке горожан, так и для представителей животного мира, не говоря о вреде, который борщевик наносит окружающей среде. 

В результате в адрес главы Ижевска  прокуратура вынесла представление об устранении выявленных нарушений. Работа в этом направлении находится на контроле надзорного органа. 

Напомним, что ещё в начале июня администрация Ижевска сообщала о начале работ по выкашиванию борщевика в дендропарке. 

14:50, 07 июля, 2022
Екатерина Сентемова
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#Прокуратура