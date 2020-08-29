Исполнитель роли Черной Пантеры Чедвик Боузман скончался от рака

Он боролся с болезнью 4 года.

Голливуд. США. Американский актер Чедвик Боузман скончался от рака. Ему было 43 года.

Сообщение о смерти исполнителя роли Черной Пантеры – одного из супергероев Marvel – опубликовали в его микроблоге в «Твиттере». В нем говорится, что у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с болезнью 4 года, не сообщая о своем диагнозе публично.

«Это была честь для него – дать жизнь королю Т'Чалле в фильме «Черная пантера», – отмечается в посте.

Боузман скончался в своем доме в окружении родных.