Исполнитель роли Черной Пантеры Чедвик Боузман скончался от рака

Он боролся с болезнью 4 года.
Голливуд. США. Американский актер Чедвик Боузман скончался от рака. Ему было 43 года.
Сообщение о смерти исполнителя роли Черной Пантеры – одного из супергероев Marvel – опубликовали в его микроблоге в «Твиттере». В нем говорится, что у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с болезнью 4 года, не сообщая о своем диагнозе публично.
«Это была честь для него – дать жизнь королю Т'Чалле в фильме «Черная пантера», – отмечается в посте.
Боузман скончался в своем доме в окружении родных.
August 29, 2020