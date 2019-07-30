Обвиняемый в теракте 11 сентября в США готов дать показания

Если власти страны не станут требовать для него смертной казни.

США. Один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания в суде на стороне людей и компаний, подавших иски против Саудовской Аравии. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, мужчина поставил условие —власти США не станут требовать для него смертной казни.

Ранее родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки «Аль-Каида» (запрещённая в России террористическая организация». Позднее более двух десятков страховых организаций США подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена.

Предложение Мохаммеда содержалось в тексте письма, направленного в суд юристами, представляющими компании и родственников жертв. Мохаммед, который в сейчас находится в американской тюрьме Гуантанамо, не готов дать показания «в данный момент», однако «в случае отсутствия потенциального смертного приговора, станет возможно более широкое сотрудничество».

Сообщается, что представляющий Саудовскую Аравию адвокат отказался предоставить комментарии.